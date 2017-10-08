В Минске из-за рюкзака закрыли вестибюль станции метро "Кунцевщина"

В Минске днем в понедельник, 2 октября, на некоторое время закрыли вестибюль №2 станции метро "Кунцевщина" (выход к универсаму "Заходнi"). Причиной стал бесхозный рюкзак. Детектор сработал на металл, поэтому была вызвана саперно-пиротехническая группа, рассказали в Минском метрополитене.

"В целом, станция работала в нормальном режиме, график движения поездов не нарушался", - рассказали в метрополитене. В 13:57 вестибюль №2 ст. "Кунцевщина" открыли для пассажиров. СПГ обследовала бесхозный рюкзак, в нем оказались личные вещи.