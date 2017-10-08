Стрельба в Вегасе: погибли 50 человек

В результате стрельбы в центре Лас-Вегаса погибли более 50 человек и ранены свыше 200. Об этом сообщили в городской полиции в понедельник, 2 октября.

По данным правоохранительных органов, людей расстрелял 64-летний местный житель по имени Стивен Пэддок.

Полицейские застрелили преступника, находившегося на 32-м этаже отеля Mandalay Bay Hotel и открывшего огонь по зрителям концерта кантри-музыки, который проходил рядом, на открытой площадке. Инцидент произошел перед известным казино Mandalay Bay Casino.

В районе Mandalay Bay продолжается спецоперация полиции. К казино стянуты десятки полицейских автомобилей. Заблокированы улицы в центре Лас-Вегаса. Полиция просит не размещать кадры продолжающейся спецоперации в интернете.

Ранее в американском штате Техас в результате стрельбы в частном доме погибли семь человек, двое были ранены. Сотрудники полиции ликвидировали предполагаемого стрелка.

Источник: korrespondent.net