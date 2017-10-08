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02. 10. 2017

Ермошина назвала оптимальную дату местных выборов

Лидия Ермошина Источник фото: БелТА

Центризбирком Беларуси считает оптимальной датой выборов в местные Советы депутатов 18 февраля 2018 года, что является также и крайним сроком проведения выборов. Об этом 2 октября сообщила председатель ЦИК РБ Лидия Ермошина.

Глава Центризбиркома объяснила выбор этой даты тем, что до этого времени студенты будут находиться на каникулах, передает Sputnik.

По словам Лидии Ермошиной, "через пару недель" должна состояться ее встреча с президентом Александром Лукашенко, на которой будут обсуждаться ход подготовки и дата местных выборов.

 

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