Ермошина назвала оптимальную дату местных выборов

Глава Центризбиркома объяснила выбор этой даты тем, что до этого времени студенты будут находиться на каникулах, передает Sputnik.

По словам Лидии Ермошиной, "через пару недель" должна состояться ее встреча с президентом Александром Лукашенко, на которой будут обсуждаться ход подготовки и дата местных выборов.