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03. 10. 2017

NASA: рядом с Землей пролетел астероид размером с автобус

Источник фото: NASA/JPL-Caltech

Между Землей и Луной 2 октября пролетел астероид 2017 SX17 размером с автобус. На максимально близкое расстояние к нашей планете (87 тыс. километров) он приблизился в 13:20 по белорусскому времени, но не создал угрозы столкновения с Землей.

Как сообщили в NASA, астероид 2017 SX17, имеет в поперечнике от 6,3 до 14 метров, он был обнаружен лишь 24 сентября, передает ТАСС.

В скором времени еще ближе к Земле должен пролететь еще один астероид – 2012 TC4. По размерам он от 12 до 27 метров в диаметре и сравним с челябинским метеоритом, который упал 15 февраля 2013 года. Астероид2012 TC4, который пролетит мимо Земли 12 октября на расстоянии 43,5 тыс. км.

 

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