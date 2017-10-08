NASA: рядом с Землей пролетел астероид размером с автобус

Как сообщили в NASA, астероид 2017 SX17, имеет в поперечнике от 6,3 до 14 метров, он был обнаружен лишь 24 сентября, передает ТАСС.

В скором времени еще ближе к Земле должен пролететь еще один астероид – 2012 TC4. По размерам он от 12 до 27 метров в диаметре и сравним с челябинским метеоритом, который упал 15 февраля 2013 года. Астероид2012 TC4, который пролетит мимо Земли 12 октября на расстоянии 43,5 тыс. км.