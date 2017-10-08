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03. 10. 2017

Хоккей. Минское "Динамо" разгромило московское со счетом 5:1

Источник фото: hcdinamo.by

Хоккеисты минского "Динамо" смогли одержать волевую победу в матче с московскими одноклубниками, занимающими второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Пропустив первыми в Минске, "зубры" завершили матч с разгромным счетом 5:1 в свою пользу (2:1, 1:0, 2:0).

Минские динамовцы хорошо испольовали имевшиеся у них голевые моменты, а также уверенно сыграл в воротах их голкипер Юнас Энрот. Нападающий "зубров" Куинтон Хауден оформил в этом матче хет-трик.

После победы над московским "Динамо" минское "Динамо" занимает в турнирной таблице Западной конференции 9-ю строчку, набрав в 17 матчах 20 очков. Следующим соперником "зубров" 4 октября станет "Барыс" из Астаны.

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