Хоккей. Минское "Динамо" разгромило московское со счетом 5:1

Хоккеисты минского "Динамо" смогли одержать волевую победу в матче с московскими одноклубниками, занимающими второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Пропустив первыми в Минске, "зубры" завершили матч с разгромным счетом 5:1 в свою пользу (2:1, 1:0, 2:0).

Минские динамовцы хорошо испольовали имевшиеся у них голевые моменты, а также уверенно сыграл в воротах их голкипер Юнас Энрот. Нападающий "зубров" Куинтон Хауден оформил в этом матче хет-трик.

После победы над московским "Динамо" минское "Динамо" занимает в турнирной таблице Западной конференции 9-ю строчку, набрав в 17 матчах 20 очков. Следующим соперником "зубров" 4 октября станет "Барыс" из Астаны.