Дело о мошенничестве в Skype с 40 потерпевшими в Беларуси передают в суд

Управление Следственного комитета по Минску передало прокурору для направления в суд дело о мошенничестве в мессенджере Skype, обвиняемым по которому проходит уроженец Светлогорска 1994 года рождения. Злоумышленник по сговору с иностранным гражданином заблокировал аккаунты более чем 40 белорусов и требовал за разблокировку выкуп.

Преступления совершались с февраля 2016 года по февраль 2017-го. Злоумышленники купили на специализированном форуме в интернете данные о 17 тыс. учетных записей Skype и паролях к ним и отобрали самые "перспективные из них, после чего заблокировали владельцам доступ к аккаунтам.

Затем обвиняемый с подельником разослали контактам жертв в Skype сообщения от их имени с просьбой одолжить денег и перевести их на банковские счета или электронные кошельки.

Житель Светлогорска обвиняется в несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 349 УК РБ), покушении на умышленное блокирование компьютерной информаци (ч. 1 ст. 351 УК РБ) и в покушении на мошенничество по ч. 2 ст. 209 УК Беларуси. Его подельник объявлен в розыск, его дело выделено в отдельное производство.