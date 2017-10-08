Развитие бизнеса – в секрете его организации

Алена Шипош, исполнительный директор "Высоцкий Консалтинг Минск", делится мнением о перспективах открытия и развития бизнеса в Беларуси.

Открытие одного бизнеса – это, возможно, и маленький шаг для всей Беларуси, но огромный скачок для одного предпринимателя. Многие, однако, ограничиваются одним ИП, отметая перспективы развития и расширения бизнеса.

Секрет в том, что любая бизнес-модель, если она успешная, является по сути своей масштабируемой. Есть одно НО: для этого нужно знать секрет организации бизнеса, который позволит это сделать.

Давайте условно представим бизнес-модель в виде геометрической фигуры (если говорить просто), предположим, квадрата, углы которого являются необходимыми для измерения показателями: поставки, маркетинг, продажи и оценка качества. Если одна сфера развивается быстрее или медленнее, обязательно необходимо их выравнивать и устранять данные "узкие места".

Почему так? Если маркетинг развивается быстрее производства, компания может столкнуться с тем, что не сможет обработать заявки и вовремя предоставить продукт. В случае если тот же маркетинг развивается медленнее, компания не будет обеспечена достаточным количеством лидов и продукция будет простаивать на складе. И то, и другое в конечном итоге скажется на доходе компании в целом, вне зависимости от того, насколько хорошо работают другие области.

Конечно, это очень примитивный пример, однако он помогает понять причину, по которой бизнес может быть масштабируемым только при развитии каждой отдельной области. Поэтому, даже если ваша бизнес-модель успешна и приносит хорошую прибыль, для развития необходимо систематизировать компанию, сформировать конкретную, четко-регламентированную структуру и автоматизировать бизнес-процессы. Именно это необходимо для развития.