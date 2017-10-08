МИД: спор между Каталонией и Испанией нужно решать мирным путем

В министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали референдум в Каталонии, жители которой проголосовали в минувшие выходные за выход области из состава Испании.

"Министерство иностранных дел исходит из того, что данный спор является сугубо внутрииспанским делом и должен разрешаться мирным путем в рамках законодательства Испании", - заявил по этому поводу 3 октября начальник управления информации МИД РБ Дмитрий Мирончик.

Как сообщал Телеграф, 1 октября жители Каталонии проголосовали на референдуме о независимости, который не признает правительство Испании. За отделение Каталонии от Испании высказались 90% участников плебисцита, однако явка на референдуме при этом составила лишь 40%. Голосование сопровождалось столкновениями с полицией.