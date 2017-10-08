Исследование: «совы» оказались социальнее «жаворонков»

«Совы» обладают большим количеством социальных связей, чем «жаворонки», в то время как последние чаще общаются со своими знакомыми. К такому выводу пришли финские и датские исследователи, проанализировавшие активность более двухсот человек.

Работа ученых доступна на сервере препринтов ArXiv.org.

Жизнь большинства существ на Земле, в том числе и человека, подчинена цикардным ритмам — циклическим колебаниям интенсивности биологических процессов, которые связаны со сменой дня и ночи. Тем не менее, у человека также наблюдаются индивидуальные отличия в суточной активности, которые описываются тремя известными хронотипами — «сова», «жаворонок» и «голубь». «Совы», как правило, наиболее активны в вечерне-ночное время и просыпаются ближе к полудню; «жаворонки», наоборот, просыпаются рано утром и активны в первой половине дня; «голуби» считаются переходным типом — их активность в течение дня постоянна, встают они позже «жаворонков», а ложатся спать примерно за час до полуночи.

Очевидно, что хронотип влияет на то, как люди контактируют друг с другом. Логично предположить, что «совы», например, будут чаще общаться с другими «совами», чем с «жаворонками». Тем не менее, крупных исследований, посвященных социальным взаимодействиям между представителями разных хронотипов, почти не проводилось.

Ученые из Университета Аалто и Копенгагенского университета провели эксперимент. Они раздали добровольцам тысячу мобильных телефонов, на которых стояло специальное приложение. Оно отслеживало активность пользователя в течение дня — например, как часто он пользовался мобильным устройством или скольким людям он звонил и писал. С помощью этого приложения ученые вычисляли «сов», «жаворонков» и «голубей».

В конечном анализе использовались данные о 222 испытуемых, которые использовали телефон 80 процентов времени эксперимента и включали-выключали его не менее 20 раз в день в среднем. Исследователи считали людей «жаворонками», если они были активны между 5 и 7 утра, а «совами» — тех, кто был активен между 12 и 2 часами ночи. Все остальных участников исследования — более половины добровольцев — социологи отнесли к переходному типу. Затем ученые построили граф, показывающий социальные связи между представителями разных хронотипов. Каждый узел в нем представлял отдельного человека, который был связан с другими, если он хотя бы раз кому-нибудь звонил или писал.

Социальный граф; голубым цветом показаны совы, красным — жаворонки, серым — все остальные. Talayeh Aledavood et al / ArXiv.org

Выяснилось, что «совы» были связаны с большим количеством людей, чем «жаворонки», хотя последние общались с другими участниками исследования чаще. Измерение центральности графа также показало, что «совы» обладают большей влиятельностью. Кроме того, представители этого хронотипа оказались гемофильны — это значит, что они общаются друг с другом чаще, чем можно было бы ожидать при случайном распределении. При этом у «жаворонков» такую особенность ученые не заметили.

Исследователи объясняют наблюдаемые отличия тем, что большинство социальных мероприятий проходят вечером. Привыкшие бодрствовать ночью люди с большей вероятностью примут в них участие. По той же причине «жаворонки» чаще проводят время в одиночестве и общаются с меньшим количеством людей, — полагают ученые.

Источник: N+1