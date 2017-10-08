velcom представил безлимитный интернет на сутки

Абонентам тарифных планов «Комфорт» стала доступна еще одна удобная опция: теперь при необходимости они могут получить доступ к неограниченному интернет-трафику на сутки, чтобы не беспокоиться о расходовании включенных в абонентскую плату мега- и гигабайт.

Услуга «Безлимитный интернет на сутки» доступна для подключения на любом из тарифных планов линейки «Комфорт». Ее стоимость составляет 2,90 рубля.

С появлением новой услуги абонентам линейки «Комфорт» стало доступно еще больше удобных опций и способов оптимизировать выбранный тариф под любые ситуации. Пользователи «комфортных» тарифов могут выбирать нужный объем ежемесячного потребления трафика – от 500 МБ до 16 ГБ, пользоваться голосовым безлимитом в 3G-сети velcom, а при желании – общаться без всяких ограничений и с абонентами других операторов Беларуси с услугой «3G-безлимит во все сети» (новым абонентам линейки «Комфорт» эта возможность предоставляется бесплатно в первые 60 дней). Еще одна особенность «комфортного» использования интернет-трафика – его потребление легко контролировать: при израсходовании включенных мегабайт оператор пришлет абоненту соответствующее SMS-уведомление.

Тарифные планы «Комфорт» – это целая экосистема услуг и бонусов, созданная специально для того, чтобы абоненты могли оценить достоинства современных мобильных технологий в полном объеме.