Новые бизнес-возможности представят женщинам-предпринимателям Гродно и Гродненской области

«УспешнаЯ» – это проект по поддержке и развитию белорусского женского предпринимательства. Финансовая инициатива проходит в формате бизнес-встреч, на которых женщины-предприниматели знакомятся с новыми возможностями для улучшения своего бизнеса. Следующая бизнес-встреча в рамках проекта «УспешнаЯ» состоится 12 октября в Гродно.

Проект «УспешнаЯ» впервые прошел в марте в Минске. Также бизнес-встречи по поддержке и развитию белорусского женского предпринимательства состоялись в Бресте, Гомеле и Витебске. В проекте уже приняли участие более 200 женщин-предпринимателей этих регионов. 12 октября 2017 года проект соберет представительниц малого и среднего бизнеса Гродно и Гродненской области.

Проект предназначен для владельцев или управляющих делом женщин из разных сфер бизнеса различных регионов Беларуси. Бизнес-леди после участия в бизнес-встречах проекта смогут воспользоваться новыми финансовыми возможностями, чтобы еще более успешно развивать своё дело. Организаторы проекта – Белинвестбанк и Европейский банк реконструкции и развития.

Инициаторы проекта сообщают, что информация, которую получают женщины-предприниматели на бизнес-встречах по оптимизации своего бизнеса, действительно актуальная. По результатам проведения проекта в четырех регионах Беларуси за финансовыми услугами банка-партнера для развития собственного дела после каждой встречи обращаются 30% участниц.

«Женское предпринимательство является надежным и весьма перспективным сегментом в развитии белорусского бизнеса в целом. Поэтому своей задачей Белинвестбанк в рамках реализации проекта «УспешнаЯ» видит содействие развитию потенциала женщин в бизнесе. Программа каждой встречи в рамках проекта позволяет женщинам-предпринимателям узнать, как создавать и развивать свое дело, получить информацию о финансовых и нефинансовых возможностях, содействует установлению новых контактов и полезных знакомств, что в свою очередь вносит определенный вклад в укрепление белорусского женского бизнес-сообщества», – отметил заместитель председателя Правления Белинвестбанка Александр Филиппович.

Формат деловых встреч проекта «УспешнаЯ» состоит из нескольких компонентов. Во-первых, это знакомство с Программой «Женщины в бизнесе» Европейского банка реконструкции и развития. Программа предлагает женщинам-предпринимателям новые возможности для развития собственного дела. Также участницам встречи представляют новые инструменты, которыми уже сегодня могут воспользоваться женщины-предприниматели для анализа эффективности своего бизнеса.

Завершающий элемент – образовательный. Вниманию всех участниц бизнес-встречи организаторы предлагают мастер-классы экспертов-практиков сферы продвижения, без чего современный успешный бизнес представить сложно. На бизнес-встрече в Гродно выступит Таисия Пастухова, исполнительный директор Ассоциации компаний коммуникативных консультантов (АККК) – компаний, оказывающих услуги в сфере коммуникационного консалтинга и управления корпоративными коммуникациями.

Чтобы стать участником бизнес-встречи, необходимо пройти обязательную регистрацию. За дополнительной информацией и подтверждением участия обращайтесь, пожалуйста, к координатору проекта, Екатерине Ермолович, по электронному адресу yspeh.belinvestbank@gmail.com и по телефону + 375 29 616 23 09. Участие в бизнес-встрече бесплатное. Количество мест ограничено.