Облачные технологии, блокчейн и чат-боты. «БанкИТ’2017» соберет свыше 1 500 экспертов

XIV Международный форум по банковским информационным технологиям «БанкИТ’2017» соберет в Минске свыше 1 500 руководителей и экспертов в сфере финансов, ИТ и управления из более чем 10 стран мира. Крупнейшее ежегодное деловое событие Беларуси пройдет 18-20 октября на одной из самых престижных площадок столицы – в «Президент-отеле», по адресу ул. Кирова 18.

На протяжении всех трех дней участников «БанкИТ’2017» ждет насыщенная и интересная программа. Состоится 14 секционных заседаний, включая дискуссии, на которых выступят более 60 спикеров. Основным блоком тем определены такие актуальные для финансовой отрасли вопросы, как современные требования к ИТ-платформам банков, управление данными, цифровое взаимодействие с клиентами и использование в банковской системе технологии блокчейн.

В первый день форума на пленарной сессии будет презентована концепция Закона «О платежных услугах в Республике Беларусь». Как ожидается, документ позволит предприятиям, которые не являются банковскими учреждениями, принимать платежи в пользу третьих лиц, а также создаст условия для использования современных финансовых технологий и повышения безопасности платежей. Эти нововведения с нетерпением ожидают представители самых разных сфер экономики.

Немалый интерес должны вызвать и такие темы «БанкИТ’2017», как достижение операционного совершенства в банке, стратегическая роль данных в банковской практике, межведомственный электронный документооборот, управление ИТ и проектное управление, использование облачных технологий, а также вопросы информационной безопасности и обеспечения непрерывности и отказоустойчивости процессов.

Таким образом, в центре внимания экспертов «БанкИТ’2017» будут:

Современные тенденции в ИТ-архитектуре банка

Цифровое взаимодействие с клиентами

Стратегическая роль данных

Электронный документооборот

Проекты, процессы и DevOps

Обеспечение непрерывности и отказоустойчивости

Облачные технологии

Операционное совершенство банка

Технология блокчейн: тенденции развития и возможности применения

Информационная безопасность и защита информации

Противодействие мошенничеству

Стартует «БанкИТ» 18 октября пленарной сессией, на которой, как ожидается, выступят Председатель Правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур, заместитель начальника главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Павел Зыль, Председатель Правления ЕРИП Елена Антони. Также в числе спикеров заявлены председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, партнер фонда Life.SREDA BB Томас Лабенбахер, региональный директор по России и СНГ Finastra Тео Симонс, член Правления, руководитель по информационным технологиям и электронному бизнесу Альфа-Банка (Беларусь) Андрей Косач и креативный директор ПриватБанка Егор Аветисов.

Участники пленарной сессии подведут основные итоги прошедшего года и расскажут о приоритетных направлениях развития цифровых технологий в банковской сфере. Темой одного из выступлений станет создание экосистемы для развития направления FinTech и европейский опыт в этой сфере. Также будет рассказано о международном опыте трансформации банковского ядра на пути к дигитализации. Кроме того, эксперты обратят внимание на эволюцию платежных сервисов и превращение платежей в социально значимую услугу. Представители банков предложат вниманию публики свои кейсы, например, по интеграции сервисов в государственный сектор, оплате парковки, транспорта или заказу паспортов через приложение, а также расскажут о цифровой трансформации услуг для корпоративного сегмента и первом цифровом банке в Беларуси.

Пленарная сессия продолжится форумом инноваций с участием компаний MasterCard, СофтКлуб, IBA Group, LWO, БелАВМ, а также EY и Viber, на котором будут представлены тренды в сфере цифровых технологий и прорывные продукты для финансовых организаций. В том числе речь будет идти об использовании искусственного интеллекта в банковской сфере и взаимодействии с клиентами через чат-боты.

По словам участника форума инноваций, директора Viber по глобальным телекоммуникационным партнерствам Атанаса Райкова, чат-боты сегодня позволяют пользователям взаимодействовать с банками на платформе, которую они используют для общения ежедневно – речь о мессенджерах в смартфонах. Это делает коммуникацию более непринужденной и легкой и привлекает новых клиентов. При этом боты упрощают и ускоряют такие процессы, как заказ банковских карт, оплата коммунальных услуг, мобильной связи, а также осуществление многих других операций. Платеж можно сделать, не выходя из чата.

В первый день участники форума обсудят также вопрос монетизации банковских сервисов в условиях дигитализации. Модератором дискуссии выступит заместитель Председателя Правления Банка Москва-Минск Дмитрий Волчек.

Финальную точку в выступлениях экспертов первого дня поставит уже традиционная для «БанкИТ» форсайт-сессия, модератором которой станет заместитель Председателя Правления Белгазпромбанка Александр Сотников. На этот раз эксперты выскажут свое мнение и прогнозы по поводу использования технологии блокчейн в финансовой сфере, а также обсудят дальнейшее развитие соответствующих пилотных проектов Нацбанка.

Большое количество мероприятий запланировано также на другие дни форума «БанкИТ» - 19 и 20 октября. Среди спикеров секционных заседаний заявлены представители регулятора и профильных государственных структур, а также таких компаний и организаций, как Wargaming.net, IBA Group, Альфа-Банк, СофтКлуб, MasterCard, БелАВМ, СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, LWO, «БайТехСолюшн», Мобильный сервис, Forbis, Банк Москва-Минск, БСБ Банк, СейлСервиСолюшенс, Colvir, Positive Technologies, Центр банковских технологий, Schneider Electric и beCloud.

В центре внимания экспертов окажется широкий спектр актуальных вопросов – от современных тенденций в ИТ-архитектуре банка и цифрового взаимодействия с клиентами до стратегической роли данных.

Так, участники секции по технологии блокчейн обсудят современные тенденции в этой сфере, проведут сравнительный анализ и назовут примеры использования Graphene, Ethereum, EOS и Exonum, а также будут говорить о тонкостях и подводных камнях успешного проведения ICO. Спикер от Национального банка расскажет о практике реализации задач в банковской системе с использованием технологии блокчейн. Представитель юридической фирмы «Алейников и партнеры» раскроет юридические аспекты, которые нужно учитывать при организации ICO. Эксперт уделит особое внимание документам, недавно обнародованным регуляторами рынка ценных бумаг США, Сингапура и Канады и расскажет, как они могут повлиять на планирующиеся первичные размещения токенов. Также своим опытом в использовании технологии блокчейн поделятся представители белорусских и зарубежных банков и компаний.

Во время секции на тему облачных технологий запланировано в том числе выступление директора Центра обработки данный IBA IT Park Юрия Гайса, который расскажет об интеграции услуг коммерческих ЦОД и облаков в существующую модель ИТ белорусских банков. Спикер затронет технологические и экономические факторы, ускоряющие трансформацию традиционной модели ИТ в банках, озвучит статистику аутсорсинга услуг коммерческих ЦОД и сторонних облачных сервисов банками в разных странах, а также расскажет о предложениях для банков - ресурсах, инструментарии, экспертизе. Кроме того, на секции состоится дискуссия по вопросу использования облачных технологий банками.

Среди спикеров секции по информационной безопасности – Мария Воронова, ведущий эксперт по информационной безопасности группы компаний InfoWatch, которая в своем выступлении расскажет о процессном подходе к информационной безопасности: каким он должен быть, критерии уровня его зрелости, как и в чем измерить эффективность ИБ, а также как добиться эффективной информационной безопасности.

Руководитель отдела аналитики Wargaming.net Сергей Кадомский на секции по стратегической роли данных расскажет о развитии аналитической культуры в организации. «Речь будет идти о подходе в аналитике «снизу - вверх», когда данные используются специалистами и экспертами, чтобы предлагать улучшения в своей работе и повышать эффективность бизнеса. Этот подход не противопоставляется, а дополняет схему, в которой цели и задачи спускаются «сверху - вниз», от топ-менеджмента - к исполнителям», - анонсирует свое выступление эксперт. Спикер планирует описать лучшие практики, которые используются в аналитической индустрии, и рассказать про возможные подводные камни и ограничения. По мнению представителя Wargaming.net, эта информация будет полезна аналитикам, специалистам и руководителям, которые заинтересованы в повышении качества аналитической работы в своих подразделениях.

Не менее актуальной и полезной обещает быть секция на тему цифрового взаимодействия с клиентами. Тенденция последнего времени - омниканальность в обслуживании клиентов банка: различные потребности клиента закрываются в различных каналах, таким образом, клиент не использует один канал, а «перетекает», в зависимости от тех потребностей, которые ему нужно закрыть, из канала в канал. «Все существующие каналы взаимодействия с клиентом: интернет-банк, мобильный банк, платежные чат-боты, как бы продолжают и дополняют друг друга, а не исключают. Они существуют для клиента последовательно. Каким же образом банку извлечь максимальную эффективность из этой тенденции? Как учесть предпочтения клиента в выборе канала в зависимости от различных факторов: социального статуса, возраста?» - рассуждает исполнительный директор компании Системные технологии Максим Мигуцкий. Об этом эксперт расскажет в своем выступлении на секции.

Председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов в свою очередь затронет актуальную сегодня тему применения API в банках. Как отмечает эксперт, исторически банки создавали вокруг себя замкнутые экосистемы, предоставляя одним «пакетом» услугу счета и услугу интерфейса. Применение API открывает банковскую экосистему – счет можно открыть в одном банке и при этом использовать интерфейс, предоставленный любой третьей стороной. «API превращает банк в инфраструктурную организацию, которая выполняет стандартную функцию (денежный перевод), при этом основная конкуренция выходит на уровень интерфейсов. Эта конкуренция будет стимулировать появление совершенно новых, некарточных механизмов и даже будет способствовать интеграции платежной функции в «Интернет вещей». Введение API приведет к изменению функционала банков, их отношений с потребителями и - потенциально - появлению новых платежных механизмов», - уверен Виктор Достов.

В XXI веке - веке передовых технологий - весь мир трансформируется. И дигитализация становится ключевой необходимостью в современности. «Конкуренты, регуляторы, технологии и клиенты - ключевые игроки процесса трансформации. Все они предъявляют свои требования к банкам, которые необходимо выполнить, чтобы выжить в сложных рыночных условиях. При всех различиях розничного и корпоративного банкинга они сталкиваются со схожими сложностями на пути трансформации, которые необходимо решать сейчас, чтобы опережать прогресс, а не следовать за ним, - заостряет внимание региональный директор, Россия и СНГ, Finastra Тео Симонс, один из спикеров первого дня «БанкИТ’2017». - Со статистикой невозможно поспорить: те банки, которые уже предприняли меры на пути к цифровой трансформации, смогли занять передовую роль на рынке и стать образцом для подражания конкурентов».

Таким образом, в этом году Международный форум «БанкИТ», учитывая насыщенную программу и широкий круг спикеров, в очередной раз станет крупнейшей в Беларуси площадкой для обсуждения ключевых направлений оптимизации взаимодействия регулятора, органов власти и участников финансового рынка, повышения доступности финансовых услуг, презентации новейших отечественных и зарубежных продуктов, а также инфраструктурных решений, касающихся дигитализации финансового рынка.

Приглашаем окунуться во вдохновляющую атмосферу общения с настоящими профессионалами своего дела, приглашаем на «БанкИТ’2017»!

Регистрация участия для слушателей - до 16 октября включительно.

Следить за новостями форума можно на сайте проекта - bankit.by, а также в facebook и twitter.

Справка:

Организаторы «БанкИТ»: Национальный банк Беларуси, Ассоциация «Инфопарк», Ассоциация белорусских банков.

Банк-партнер форума – Банк Москва-Минск.

Партнер цифровых инноваций – Альфа-Банк (Беларусь).

В течение трех дней участники смогут ознакомиться с продуктами крупнейших компаний, специализирующихся на решениях для финансового сектора:

Золотые партнеры – «СофтКлуб», IBA Group, «Системные технологии», LWO, БелАВМ, MasterCard.

Серебряные партнеры – «СейлСервиСолюшенс», beCloud, «Мобильный сервис», Colvir, «БайТехСервис», Positive Technologies, Центр банковских технологий, Schneider Electric, Банковский процессинговый центр, Forbis.

«БанкИТ» – это единственное специализированное мероприятие в Восточной Европе, которое объединило топ-менеджмент банков, ИТ-компаний и других сфер бизнеса, а также представителей заинтересованных государственных структур и экспертов в области разработки информационных технологий. Начиная с 2004 года участники форума плодотворно взаимодействуют на площадке «БанкИТ» в решении актуальных задач, эффективно используя предоставленные организаторами возможности. С каждым годом «БанкИТ» собирает все больше участников. Если в 2011 году форум посетили более 820 руководителей и экспертов в сфере финансов, ИТ и управления, то в 2016 – уже свыше 1400.