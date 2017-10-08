Volkswagen разрабатывает автомобили с помощью виртуальной реальности

Модель появляется в отделе технических разработок завода Volkswagen в Вольфсбурге (Wolfsburg) словно из ниоткуда. Все окружающее пространство, включая автомобиль, представлено в виртуальной реальности и является результатом выдающейся командной работы IT-лаборатории виртуального проектирования и отдела технических разработок.

С помощью графического процессора по аналогии с видеоиграми программа визуализирует все элементы дизайна и моделирования прототипа Volkswagen.

«Виртуальный концепт-кар позволяет нам выйти за рамки обычного 3D-моделирования, – отмечает Франк Остерманн, – Мы объединяем полноценное ощущение пространства с функциональностью. Водитель может не только видеть свой автомобиль, но и управлять им. В виртуальном концепт-каре мы используем простые жесты без физического воздействия – и выполняем с ним все те же манипуляции, что и с реальным автомобилем».

Volkswagen использует виртуальные концепт-кары для разработки серийных моделей – например, для Golf нового поколения.

В чем преимущества такого подхода?

VR приложения позволяют сократить расходы на разработку новых моделей за счет уменьшения количества реальных прототипов, каждый из которых производится индивидуально и требует существенных затрат. Таким образом, новый инструмент значительно повышает экономическую эффективность марки Volkswagen, представленной широким модельным рядом.

Кроме того, виртуальный концепт-кар помогает экономить время. Поскольку все компоненты автомобиля проектируются в цифровом пространстве, их параметры легко можно перенести в программу виртуальной реальности и получить функционирующий виртуальный автомобиль нового поколения, с которым могут одновременно работать все члены команды.

Франк Остерманн и его коллеги уже работают над следующей задачей в лаборатории виртуального проектирования. В будущем станет возможным не только увидеть, но и потрогать виртуальный концепт-кар. Для этого разрабатывается система, состоящая из чувствительных к нажатию штифтов, имитирующих все формы и контуры салона. Она позволит ощущать поверхности и органы управления, не существующие в реальности.