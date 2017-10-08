Житель Пинска бросился под поезд после ссоры с женой

В Пинске грузовой поезд сбил насмерть местного жителя 1987 года рождения. Как сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко, пинчанин покончил с собой, бросившись под поезд, 2 октября около 19:50 возле железнодорожной станции Пинск.

По словам представителя правоохранительных органов, предполагаемая причина суицида – проблемы в семье. Известно, что накануне трагедии мужчина поссорился со своей женой, после чего она собрала вещи и уехала с детьми к родителям.

Погибший бросился на рельсы, когда состав был уже очень близко, чтобы машинист не успел затормозить. В момент самоубийства мужчина был пьян.

Проверка по факту инцидента продолжается.