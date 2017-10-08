МояТренировкаСегодня: приходите на новые мастер-классы этой осенью

6 октября компания МТС запускает новый сезон популярного спортивного проекта #МояТренировкаСегодня. Серия бесплатных мастер-классов по йоге, пилатесу, стретчингу, зумбе, интервальной аэробике и другим видам фитнеса одновременно начнется в Минске и Витебске, а 7 и 10 октября к спортивно-образовательной инициативе присоединятся Гомель и Могилев. Полное расписание бесплатных занятий можно посмотреть на сайте sport.mts.by.

Занятия под руководством опытных тренеров пройдут в партнерских спортивных клубах и фитнес-студиях. В осеннем сезоне проекта #МояТренировкаСегодня к уже знакомым для многих мастер-классам по фитнесу добавится новое направление — аквааэробика. Чтобы стать участником бесплатного мастер-класса и получить не только позитив от тренировки, но и приятный бонус, нужно зарегистрироваться на сайте проекта.



Как отмечают в компании МТС, проект призван сделать здоровый образ жизни доступным для всех, а также дает людям абсолютно любого возраста возможность попробовать новые фитнес-направления и определить для себя оптимальную спортивную нагрузку.



«#МояТренировкаСегодня — добровольная спортивная и образовательная инициатива МТС, которая нашла отклик в сердцах многих людей. На протяжении трех сезонов мы видели, что горожане приходили целыми семьями на тренировки, знакомились с близкими им по духу людьми, общались, улыбались, вместе занимались новыми видами спорта. В проекте приняло участие более 10 000 человек. Безусловно, такие мероприятия сближают людей, дарят им хорошее настроение, поэтому мы решили продлить проект и с удовольствием презентуем уже четвертый сезон!» — сказала руководитель группы по связям с общественностью Ольга Ткаченко.



Компания МТС приглашает присоединиться к проекту тренеров-волонтеров, которые хотят провести тренировки в своих городах.



Официальный хэштег проекта — #МояТренировкаСегодня. Возможно, именно ваша фотография или пост в социальных сетях вдохновят людей присоединиться к тренировкам и открыть для себя что-то новое.