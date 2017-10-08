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03. 10. 2017

Вскрыто мошенничество с автостраховками: 36 фигурантов и BYN160 тыс. ущерба

Минское областное управление Следственного комитета расследует уголовное дело о мошенничестве в сфере автострахования. Фигурантов дела аж 36 человек, сумма ущерба от их их деятельности оценивается в минимум 160 тыс. рублей, рассказала 3 октября официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Преступная группа действовала в период с 2012 по 2016 год и занималась получением незаконных выплат по автостраховкам. Для этого мошенники совершали в Минской области многочисленные инсценировки дорожно-транспортных происшествий с дорогими автомобилями (BMW X5, BMW 525, Volvo S60 и др.). "Имитируя страховые случаи, умышленно повреждали автомобили, предоставляли недостоверные сведения в филиалы страховых компаний и путем обмана получали денежные компенсации", - сообщила представитель СК.
 
Следствие располагает данными о как минимум 18 фактах инсценировки, по которым злоумышленники обманули страховые компании на 160 тыс. рублей.
 
По делу изъяты документы, средства связи, автомобили и другие вещдоки, на имущество фигурантов наложен арест. Семеро мошенников заключены под стражу, это жители Солигорского района.
 
В отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в крупном размере (ч. 2, 3 ст. 209 УК РБ).
 
 
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