Вскрыто мошенничество с автостраховками: 36 фигурантов и BYN160 тыс. ущерба

Минское областное управление Следственного комитета расследует уголовное дело о мошенничестве в сфере автострахования. Фигурантов дела аж 36 человек, сумма ущерба от их их деятельности оценивается в минимум 160 тыс. рублей, рассказала 3 октября официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Преступная группа действовала в период с 2012 по 2016 год и занималась получением незаконных выплат по автостраховкам. Для этого мошенники совершали в Минской области многочисленные инсценировки дорожно-транспортных происшествий с дорогими автомобилями (BMW X5, BMW 525, Volvo S60 и др.). "Имитируя страховые случаи, умышленно повреждали автомобили, предоставляли недостоверные сведения в филиалы страховых компаний и путем обмана получали денежные компенсации", - сообщила представитель СК.

Следствие располагает данными о как минимум 18 фактах инсценировки, по которым злоумышленники обманули страховые компании на 160 тыс. рублей.

По делу изъяты документы, средства связи, автомобили и другие вещдоки, на имущество фигурантов наложен арест. Семеро мошенников заключены под стражу, это жители Солигорского района.

В отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в крупном размере (ч. 2, 3 ст. 209 УК РБ).