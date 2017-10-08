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04. 10. 2017

В Беларуси дожди и до +15 градусов

В Беларуси в среду, 4 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут дожди. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +9.. +15°С.

Сегодня в Минске в утренние часы дождь (вероятность 80-90%), во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность 60-65%). Максимальная температура воздуха днем +11..+13°С.

5-6 октября погодные условия продолжат формировать активные атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

В четверг ночью и утром на большей части территории республики пройдут дожди, днем кратковременные дожди. Ночью по западу, утром и днем в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем +7..+13°С.

В пятницу ночью на большей части территории республики дожди, днем кратковременные дожди. Ночью по юго-западу, днем в отдельных районах по южной половине страны сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +7..+13°С.

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