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04. 10. 2017

Физики доказали невозможность матрицы

Физики из Израиля и России продемонстрировали, что человечество не живет в матрице. Исследование Зоара Рингеля и Дмитрия Коврижина, проведенное в Центре теоретической физики им. Р. Пайерлса Оксфордского университета, опубликовано в Science Advances.

Специалисты попробовали смоделировать квантовую систему (двумерный газ с дробным квантовым эффектом Холла) классическими методами (в конечном итоге основанными на оперирующем действием классической механики интеграле Фейнмана), сообщает Lenta.ru.

По мере увеличения в моделировании числа частиц ученые обнаружили, что требуемые вычислительные ресурсы для выполнения имитации росли не линейно, а экспоненциально. В этом случае для хранения информации о нескольких сотнях электронов потребовалась бы память, построенная из большего числа атомов, чем содержится в наблюдаемой Вселенной.

«Это также показывает, что холловская проводимость действительно является квантовым эффектом, для которого не существует локального классического аналога», — сказал соавтор Зоар Рингел из Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль).

Исследование предполагает невозможность создания иллюзии реальности, что означает, в частности, ошибочность представления главы SpaceX Илона Маска о пребывании человечества в матрице.

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