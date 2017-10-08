В минском ЖКХ рассказали, как не попасться на удочку оконных аферистов

Никаких официальных плановых или внеплановых проверок окон в квартирах государственные жилищно-коммунальные службы в Минске не проводят. Об этом заявил заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства Алексей Герасимчик, комментируя деятельность оконных аферистов.

По его словам, случаев выпадения окон в Минске не зарегистрировано, а сами окна в квартире – "это собственность жильцов, люди сами решают, нужно ли их регулировать, ремонтировать, менять, проверять", передает агентство "Минск-Новости".

Представитель столичного ЖКХ подчеркнул, что работники ЖЭУ всегда представляются жильцам, называют организацию, в которой работают, показывают необходимые документы и никогда не навязывают населению каких-либо платных услуг и не уговаривают подписывать договоры. Если же кто-то заявляет, что пришел с плановой проверкой от имени ЖЭС или ЖЭУ, нужно сначала туда перезвонить и проверить, так ли это, рассказал Алексей Герасимчик.

"Если у вас действительно появилась проблема с окнами, то обращаться следует в ту компанию, которая вам их устанавливала, или в любую другую фирму, которая давно на рынке и имеет хорошую репутацию", - заключил коммунальщик.