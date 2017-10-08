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04. 10. 2017

Поиски Максима Мархалюка продолжают милиция, солдаты и МЧС

Фото: ПСО "Ангел" Источник фото: "ВКонтакте"

В Беловежской пуще продолжаются поиски 10-летнего Максима Мархалюка, который пропал 16 сентября. По состоянию на 09:00 4 октября мальчик все еще не найден, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Во вторник поиски Максима Мархалюка будут продолжены. "В поисково-спасательной операции принимают участие сотрудники милиции из Волковысского, Свислочского, Берестовицкого РОВД. Также военнослужащие внутренних войск. Плюс сотрудники Волковысского и Свислочского РОЧС. Для установления местонахождения мальчика будет применяться служебная собака", - рассказали в милиции.

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