Поиски Максима Мархалюка продолжают милиция, солдаты и МЧС

В Беловежской пуще продолжаются поиски 10-летнего Максима Мархалюка, который пропал 16 сентября. По состоянию на 09:00 4 октября мальчик все еще не найден, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Во вторник поиски Максима Мархалюка будут продолжены. "В поисково-спасательной операции принимают участие сотрудники милиции из Волковысского, Свислочского, Берестовицкого РОВД. Также военнослужащие внутренних войск. Плюс сотрудники Волковысского и Свислочского РОЧС. Для установления местонахождения мальчика будет применяться служебная собака", - рассказали в милиции. Читайте также: Глава СК взял под личный контроль расследование дела о пропаже мальчика