Россия заявила об уничтожении руководства Джабхат ан-Нусры

В Сирии в результате удара российской авиации получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии лидер группировки Джабхат ан-Нусра, уничтожены 12 ее полевых командиров.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

"В результате удара главарь Джабхат ан-Нусры Абу Мухаммад аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и, лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии", – сказал Конашенков.

По его словам, в результате авиаудара уничтожено более 60 боевиков Джабхат-ан-Нусры, включая полевых командиров.

"Вместе с многочисленной охраной – около 50 человек, также уничтожены 12 полевых командиров Джабхат-ан-Нусры, в том числе ближайший помощник аль-Джулиани – начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи", – сказал Конашенков.

Он сообщил, что еще более 10 боевиков получили взрывные ранения среднего и тяжелого характера.

По его словам, авиаудар был нанесен самолетами Су-34 и Су-35 3 октября.

Накануне боевики ИГИЛ опубликовали видео с двумя российскими военными, захваченными в Сирии. Однако в Минобороны РФ опровергли захват террористами российских солдат в плен.

Источник: korrespondent.net