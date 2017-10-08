ДТП в Чаусском районе: 4-летнюю девочку не уберегло даже автокресло

Четырехлетняя девочка попала в реанимацию в результате дорожно-транспортного происшествия в Чаусском районе Могилевской области. Авария произошла на 39-м километре трассы Р122 "Могилев – Чериков –Костюковичи", сообщили в управлении ГАИ Могилевской области.
На дороге столкнулись два автомобиля марки Chrysler: ехавший по трассе Chrysler Town&Country под управлением 55-летнего могилевчанина врезался в стоявший на дороге Chrysler Voyager, сообщает "МогилевОнлайн".
Пострадавшая девочка находилась на заднем сидении двигавшейся машины в детском автокресле, после ДТП ее госпитализировали в Чаусскую районную больницу.
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