ДТП в Чаусском районе: 4-летнюю девочку не уберегло даже автокресло

На дороге столкнулись два автомобиля марки Chrysler: ехавший по трассе Chrysler Town&Country под управлением 55-летнего могилевчанина врезался в стоявший на дороге Chrysler Voyager, сообщает "МогилевОнлайн".

Пострадавшая девочка находилась на заднем сидении двигавшейся машины в детском автокресле, после ДТП ее госпитализировали в Чаусскую районную больницу.