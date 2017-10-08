Пенсионер попал в жатку комбайна в Столбцовском районе

В Столбцовском районе во время уборки кукурузы тяжелые травмы получил 89-летний пенсионер. Мужчина оказался на кукурузном поле и попал в жатку комбайна, рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Инцидент произошел 3 октября. Жаткой коммбайна мужчине отрезало голени обеих ног, он доставлен в реанимацию Столбцовской районной больницы.

По словам Татьяны Белоног, у мужчины были проблемы со слухом, но слуховой аппарат находился у него в кармане. На поле он приехал из соседней деревни на велосипеде, при нем обнаружена сумка с кукурузой.

По факту трамирования пенсионера УСК проводит проверку, назначена судмедэкспертиза.