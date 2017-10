В Москве Стинга не отпускали со сцены 20 минут. До концерта в Минске осталось 4 дня

После вчерашнего концерта в московском спортивном комплексе «Олимпийский» социальные сети взорвались восторженными отзывами и комментариями. «Это было потрясающе!», «Это не передать словами!», «Даже писать ничего не буду. Он – легенда. Сбылась моя мечта», «Старина Стинг взорвал 30-тысячную толпу как в последний раз!», «Потрясающий, великолепный, талантливейший Стинг, подаривший музыку, у которой нет границ; которая трогает до глубины души и сердца, до мурашек» и многие другие. Чтобы описать восторг от двухчасового шоу, зрители просто не могут подобрать слова.

Русский язык, совместное выступление с сыном Джо Самнером, хоровое пение и два выхода на бис – заполненный до отказа зал не отпускал Стинга на протяжении 20 минут. К слову, большое количество поклонников не смогло попасть на концерт в Москве и многие планируют посетить ближайшие выступления Стинга в странах-соседях. На очереди – выступление в Киеве, а уже 8 октября со сцены Минск-Арены белорусы смогут услышать любимые хиты и, наконец-то, спустя 7 лет встретиться с кумиром.

Стинг признается, что альбом «57th & 9th» - это его полноценное возвращение в рок-музыку, которой он изменял то с лютней, то с целым симфоническим артистом. Список композиций, которые минчане услышат порадует всех поклонников музыканта: «Synchronicity II», «Petrol Head», «Shape of My Heart», «Englishman in New York», «Fields of Gold», «Every Breath You Take», «50000», «Walking on the Moon», «Spirits in the Material World», «So Lonely», «Roxanne», «Fragile» и многие другие. Импровизация, энергичность и невероятная атмосфера нового шоу Стинга, сопровождается и хором голосов зрителей, которые подпевают практически каждой песне.

В этом турне вместе со Стингом гастролирует исключительный состав музыкантов, в том числе и его сын Джо Самнер. Стинг с гордостью представляет сына публике по-русски: «Это мой сын Джо» и они совместно исполняют самую спокойную песню из альбома «57th & 9th» - «Heading South on the Great North Road». К слову, в составе музыкантов есть еще одна семейная династия – сын постоянного гитариста Стинга Доминика Миллера Руфус также присоединился к музыкальному коллективу. За барабанной установкой разместился выдающийся сессионный барабанщик Джош Фриз, известный своим сотрудничеством с с Nine Inch Nails и другими рок-коллективами.

За свою более чем 40-летнюю карьеру на счету артиста более полусотни наград: 16 статуэток Grammy, 25 наград American Music Awards, MTV Music Awards, «Золотой глобус» за саундтрек к фильму «Кейт и Лео» и многие другие. Стинг – командор ордена Британской империи, кавалер французского ордена Искусств и литературы, а также обладатель почетной награды центра искусств имени Джона Кеннеди. Он трижды номинировался на Оскар в категории «Лучшая песня к фильму», а на «Алее Славы» в Голливуде можно дотронуться до именной звезды певца.

Стоимость билетов: фан-зона – 190 руб, танцпол – 140 руб, сектора – 90 – 300 руб.

Билеты можно приобрести на сайте allstars.by, у билетных операторов, а также в кассах города.

Справки по телефонам: +375 29 650 11 33, +375 29 763 11 11