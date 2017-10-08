В Беларуси начали включать отопление в жилых домах

Тепло в жилые дома, общежития, гостиницы и учебные заведения начало поступать в северных регионах Беларуси с 5 октября. Первыми стали включать отопление в Витебской области, подключение объектов займет несколько дней.

Как рассказали в Витебском горисполкоме, отопление поначалу производится в режиме протапливания при максимальном использовании местных видов топлива и в ручном режиме. Это делается поддержания температуры жилых помещений в пределах санитарных норм в периоды резких повышений (понижений) температуры на улице и недопущения "перетопов".



Как сообщал Телеграф, ранее по всей Беларуси включили отопление потребителям первой категории: в детсадах, больницах и т.п.