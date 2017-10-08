Прогноз погоды: в Беларуси дожди и сильный ветер

В четверг, 5 октября, в Беларуси ожидается пасмурная и дождливая погода, сообщает Белгидрометцентр. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +9 +14°С.

Сегодня в Минске кратковременный дождь (вероятность 80-90%). Максимальная температура воздуха +10..+12°С.



6 октября погодные условия продолжат формировать активные атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ночью на большей части территории республики ожидаются дожди, днем кратковременные дожди. По югу страны сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +7..+13°С.



В субботу погоду обусловит поле пониженного атмосферного давления. В отдельных районах, преимущественной по северной половине республики, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, максимальная днем +7..+13°С.