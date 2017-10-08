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05. 10. 2017

Посол: Мадуро правдиво расскажет Лукашенко о происходящем в Венесуэле

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Встреча президентов Венесуэлы и Беларуси в Минске 5 октября позволит Николасу Мадуро донести до Александра Лукашенко достоверную и правдивую информацию о событиях в Венесуэле. Об этом заявил накануне визита лидера своей страны в Минск посол Венесуэлы в Беларуси Хосе Боггиано Периччи.

По его словам, этот визит имеет огромное значение и служит подтверждением взаимной поддержки, "тому, что Беларусь и Венесуэла идут вместе, одним путем и стремятся к построению лучшего мира", передает БелТА.

Сегодня отношения Беларуси и Венесуэлы имеют стратегический характер, продолжил дипломат, "и особенно это проявляется на политическом уровне". Кроме того, Беларусь помогает Венесуэле в экономическом плане, в частности развивает промышленную и строительную отрасли.

Тем временем данные официальной статистики свидетельствуют, что за два года товарооборот Беларуси с Венесуэлой сократился в 50 раз. Так, если в 2014 году Беларусь и Венесуэла наторговали на на 99,7 млн долларов, то уже в 2016 году эта цифра упала до 2 млн долларов. За 6 месяцев 2017 года ситуация несколько улучшилась: Беларусь за полгода поставил в Венесуэлу товаров на 4,7 млн долларов – хотя до прежних объемов торговли все равно еще очень далеко.

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