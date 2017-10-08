Лента RSS
Подписаться на ленту
05 октября 2017, четверг, 09:45
+12°C
Завтра +11°C
+12°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,31
05. 10. 2017

В Витебске парень чудом спасся от падающей с крыши бетонной плиты - видео

В социальных сетях появился видеоролик о чудесном спасении парня от падающей с крыши многоэтажки бетонной плиты. Судя по дате видео и комментариям пользователей, инцидент произошел в Витебске 18 сентября возле одного из крупных торговых центров на проспекте Победы. Он попал на камеру наружного видеонаблюдения.

Бетонная плита упала на тротуар и разлетелась на мелкие кусочки. Молодой человек шел в этот момент по тротуару вместе с другими прохожими, и плита летела прямо на него, но в последний момент он успел ее заметить и отбежать в сторону, что и спасло ему жизнь.

Пользователи Сети также сообщили, что в тот день в Витебске был очень сильный ветер.

Это Интересно
Происшествия
Анекдот все анекдоты

Дерзкие воры попадают в криминальную хронику, умные - в список "Форбс". Остальные так и сидят всю жизнь в ЖКХ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.