В Витебске парень чудом спасся от падающей с крыши бетонной плиты - видео

В социальных сетях появился видеоролик о чудесном спасении парня от падающей с крыши многоэтажки бетонной плиты. Судя по дате видео и комментариям пользователей, инцидент произошел в Витебске 18 сентября возле одного из крупных торговых центров на проспекте Победы. Он попал на камеру наружного видеонаблюдения.

Бетонная плита упала на тротуар и разлетелась на мелкие кусочки. Молодой человек шел в этот момент по тротуару вместе с другими прохожими, и плита летела прямо на него, но в последний момент он успел ее заметить и отбежать в сторону, что и спасло ему жизнь.

Пользователи Сети также сообщили, что в тот день в Витебске был очень сильный ветер.