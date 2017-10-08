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05. 10. 2017

На границе с Польшей задержали россиянина на авто с 300 кг гашиша

Источник фото: ГТК

Белорусская таможня задержала в пункте пропуска "Брузги" ехавшего из Польши в Беларусь гражданина России на автомобиле Lexus, который спрятал в салоне авто 372 брикета гашиша. Общий вес наркотика составил около 300 килограммов, сообщает Гродненская региональная таможня.

56-летний россиянин ехал через "зеленый коридор", но его отправили на углубленный досмотр, где при помощи инспекционно-досмотрового комплекса и служебной собаки и обнаружили наркотики. При этом для вскрытия тайников таможенникам потребовалось разбирать машину с помощью электроинструмента.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение наркотиков через границу Евразийского экономического союза, санкция ч. 1 ст. 328-1 Уголовного кодекса РБ предусматривает за это наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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