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05. 10. 2017

Банк ВТБ предлагает клиентам малого бизнеса оформить расчетно-кассовое обслуживание на льготных условиях

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться специальным предложением от банка ВТБ и оформить льготное расчетно-кассовое обслуживание. Условия акции следующие:

- отсутствие у клиента текущего (расчетного) счета в банке на начало действия акции;

- открытие текущего (расчетного) счета в банке с подключением клиента на любой из тарифных планов «ВТБ-Начало», «ВТБ-Электронный», «ВТБ-Лайт», «ВТБ-Активный», «ВТБ-Максимальный» или «ВТБ-Экспресс» в течение срока действия акции.

При одновременном выполнении данных условий, клиент – участник акции без установления и взимания вознаграждения (платы за подключение) подключается на систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк». При этом устанавливается ежемесячная абонентская плата в размере 1 белорусского рубля за использование любого из пакетов вознаграждений за услуги (тарифного плана) на период обслуживания 3 полных календарных  месяца.

Специальные условия обслуживания действуют с 5 октября по 30 ноября 2017 года.

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