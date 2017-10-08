Новые функции в групповых чатах Viber: ответы и закрепленные сообщения

Viber представляет ряд обновлений, включая возможность закреплять сообщения в группах, отвечать на конкретные посты в группах и рассылки, позволяющие отправить одно и то же сообщение одновременно нескольким пользователям в личные чаты.

Закрепленные сообщения позволяют участникам групп устанавливать определенный пост наверху чата, чтобы акцентировать внимание всех на самом важном в беседе. Такие сообщения выглядят как фиолетовый баннер в верхней части страницы. Каждый из участников чата может закрепить любое сообщение с помощью продолжительного нажатия и выбора пункта «Закрепить» (Pin) в выпадающем меню. После этого сообщение останется на месте, пока администратор не изменит или не удалит его.

В число других обновлений для чатов входят возможность отвечать на конкретные сообщения в разговоре между несколькими пользователями, не прерывая естественный ход беседы. После того, как пользователь зажмет сообщение и выберет «Ответить», у отправляемого сообщения появится контекст, проясняющий, на что именно дается ответ.

Списки рассылки позволяют приватно отправлять одно и то же сообщение ряду контактов. Эта функция – удобная альтернатива созданию множества групп ради рассылки одного-двух сообщений. При этом отправитель экономит время, избавляясь от необходимости пересылать сообщение каждому контакту по отдельности. После создания списка рассылки и отправки первого сообщения, список будет храниться в чатах пользователя. Сообщения получат только те пользователи, в списке контактов которых есть отправитель. Для получателя сообщение будет выглядеть так, будто оно было отправлено ему персонально.

«Групповые чаты – ключевой канал для общения и обсуждения совместных событий людей, - комментирует Офир Эйал, вице-президент по продукту Viber. – Мы хотим быть уверенными в том, что у пользователей Viber есть все возможности для комфортного использования этого функционала. Благодаря ответам, закрепленным сообщениям и спискам рассылки возможности для общения людей в Viber стали еще шире».