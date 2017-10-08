Mitsubishi показала первые фото нового концепта e-VOLUTION

На 45-м Токийском автомобильном салоне, который пройдет с 25 октября по 5 ноября, компания Mitsubishi Motors представит концепт MITSUBISHI e-EVOLUTION. Полностью электрический концепт-кар символизирует направление, которое компания Mitsubishi Motors планирует развивать в ближайшем будущем. Пятого октября компания приоткрыла завесу тайну надо своим новым творением.

MITSUBISHI e-EVOLUTION – это полностью электрический мощный кроссовер нового поколения, который задает направление развития технологий компании MMC. Объединение лучших технологий компании Mitsubishi Motors, универсальности и проходимости автомобиля класса SUV обеспечивают превосходные ощущения от вождения.

В концепте MITSUBISHI e-EVOLUTION знания и опыт компании MMC в сфере разработки электрических полноприводных автомобилей класса SUV выходят на новый уровень благодаря использованию технологий искусственного интеллекта (AI). Безупречное сочетание всех элементов автомобиля гарантирует безопасность и яркие впечатления от вождения в любых погодных условиях и на любых дорожных покрытиях, в полном соответствии с репутацией модели Evolution.

MITSUBISHI e-EVOLUTION концепт оснащен электрическими двигателями, развивающими высокий крутящий момент и обладающими отличными эксплуатационными характеристиками, и емкой тяговой аккумуляторной батареей. В результате, для этого концепт-кара характерен мощный и плавный ход, который отличает электромобили от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Система полного привода реализована тремя электродвигателями: один из них приводит в движение передние колеса, а на задней оси установлена новая система Dual Motor AYC2, включающая в себя два электродвигателя, которые соединены между собой блоком активного заднего межколесного дифференциала (AYC) с электронным управлением. Благодаря этому в городе, на магистрали или на извилистой дороге автомобиль четко и точно управляется именно так, как этого хочет водитель.

Мозговым центром концепта MITSUBISHI e-EVOLUTION выступает система искусственного интеллекта (AI), расширяющая возможности водителя. Целый ряд датчиков снабжает эту систему информацией об изменении дорожных и транспортных условий, а также о действиях водителя. Оптимально адаптируя возможности автомобиля к стилю вождения, система подстраивается под любого водителя независимо от уровня его подготовки. Безопасное и простое управление автомобилем обеспечивает новый уровень вождения.

Специальная функция обучения позволяет системе искусственного интеллекта деликатно оповещать водителя, чтобы сделать ощущения от вождения еще более приятными. Определив уровень водительского мастерства, система выстраивает программу обучения с подачей рекомендаций голосом или через сообщения на дисплее панели приборов. Благодаря этому водители с любым уровнем подготовки быстро осваиваются, а автомобиль подстраивается под водителя.