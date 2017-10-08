Дроны научились доставлять посылки прямо людям в руки

Компания Cambridge Consultants представила концепцию доставки грузов беспилотниками получателю напрямую. Такой подход позволяет получить посылку практически в любом месте, при этом получателю просто нужно находиться на открытом воздухе.

Кратко о концепции под названием DelivAir рассказывается на сайте Cambridge Consultants.

Доставки небольших грузов малыми беспилотниками в автоматическом режиме — перспективное решение для небольших расстояний, в том числе для «последней мили». Дронов-курьеров разрабатывают и используют многие коммерческие компании и некоммерческие организации для доставки еды, покупок, медикаментов, почты и других небольших грузов. Однако подавляющее большинство подобных схем подразумевает доставку по фиксированным координатам к какому-либо почтовому адресу, что не всегда удобно — получатель все равно вынужден ждать беспилотник по адресу, на который был оформлен заказ, сообщает N+1.

Концепция DelivAir описывает другую технологию доставки грузов. Используя GPS-координаты смартфона клиент система управления беспилотниками может послать дрон максимально близко к точке нахождения получателя груза независимо от того, находится он дома, на работе, или, например, едет куда-нибудь.

Пользователь получает уведомление о том, что беспилотник близко, и направляет смартфон камерой к небу. После этого телефон начинает моргать вспышкой, передавая специальный код, который беспилотник распознает с помощью бортовой камеры. Ориентируясь на вспышку транспортный дрон опускает посылку на тросе прямо в руки пользователя, после чего возвращается на базу.

Подобный метод, как отмечают представители Cambridge Consultants, подойдет не только для ежедневных покупок, но и для экстренной доставки медикаментов или других предметов первой необходимости, в том числе при стихийных бедствиях. О планах по дальнейшей разработке или о перспективах коммерческой реализации системы компания ничего не сообщает.

Некоторые компании уже используют беспилотники для коммерческой доставки. Ранее компания Flytrex с помощью дронов автоматизировала доставку еды в Рейкьявике. Исландская столица находится на полуострове, а две его части разделены заливом Атлантического океана, из-за чего коммерческая доставка по суше может занимать много времени. Другой известный пример — Amazon, которая использует беспилотники для доставки товаров в Великобритании.