Лукашенко призвал Мадуро к решительному шагу вперед в отношениях

Беларусь всегда питала чувства благодарности и уважения к Венесуэле и ее народу, и сейчас странам надо решительно сделать хороший новый шаг вперед в развитии отношений. Об этом заявил 5 октября президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Белорусский лидер отметил, что венесуэльский коллега прибыл в Минск с большой делегацией и в своем турне посетил и другие государства. Это, по мнению Александра Лукашенко, показывает, что в Венесуэле восстанавливается порядок, несмотря на непростую ситуацию в стране.

В свою очередь Николас Мадуро заявил, что ему очень приятно находиться в Беларуси, "среди настоящих друзей", и сообщил, что "мы прошли времена брутальных баталий, но укрепились в них на всех фронтах и сейчас находимся на этапе восстановления, который тоже очень сложен".

По словам президента Венесуэлы, сейчас в Каракасе решили предпринять новые экономические меры, которые называют "экономикой постнефтяного периода". "Мы должны развивать те сокровища, которыми обладает наша страна, и в рамках этой работы назначить конкретные направления нашей совместной деятельности - Беларуси и Венесуэлы", - сказал венесуэльский лидер.

Он отметил, что на первом этапе сотрудничества у Венесуэлы и Беларуси "были значительные успехи, и сейчас "мы хотим заново все восстановить". "В пошаговом спокойном ритме восстановить этот уровень сотрудничества. Мы приехали с надеждой сделать это", - сказал Николас Мадуро.