"У нас тоже были продукты по талонам". Лукашенко предложил решить проблемы Венесуэлы

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил своему венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро всемерную поддержку в решении внутренних проблем "как своим самым близким и добрым друзьям". "Да, в Венесуэле сейчас непросто. Но у нас было сложнее, мы также делили по талонам продукты питания после распада Советского Союза", - напомнил белорусский лидер.

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В то время, рассказал глава государства, "мы напряглись и поставили перед собой цель – максимум за 8-10 лет не только накормить свой народ, но и выйти на экспорт продовольствия", передает БелТА. "И мы эту проблему решили", - подчеркнул он.

По словам Александра Лукашенко, он не забыл, как Венесуэла 10 лет назад подставила плечо Беларуси, и предложил Николасу Мадуро вместе подумать над, как быстро решить проблемы, с которыми столкнулась сейчас Венесуэла. "За пять лет мы эти проблемы в основном решим", - выразил уверенность президент Беларуси, однако отметил, что для этого Венесуэле нужна "железная власть и дисциплина".