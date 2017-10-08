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05. 10. 2017

Белорусам обещают снижение тарифов на электроэнергию после запуска БелАЭС

После запуска Белорусской АЭС себестоимость электроэнергии станет ниже, и тарифы на электроэнергию для потребителей в Беларуси снизятся. Об этом 5 октября заявил начальник управления энергоэффективности, экологии и науки министерства энергетики Сергей Гребень. "Сейчас прорабатывается, в каком размере будет снижение", - рассказал он.

По его словам, сегодня министерство также работает над тем, чтобы стимулировать использование электроэнергии в больших объемах, и речь идет не только об электротранспорте, передает БелТА. "Мы прорабатываем все направления для максимального использования электрической энергии", - сказал Сергей Гребень.

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