Лукашенко обещает скачок в отношениях с Венесуэлой в течение 2 лет

Президент Беларуси Александр Лукашенко полон решимости вывести экспортно-импортные связи Беларуси и Венесуэлы на прежний уровень в ближайшие годы. Об этом белорусский лидер заявил 5 октября по итогам переговоров в Минске с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Падение товарооборота Беларуси и Венесуэлы, по словам Александра Лукашенко, произошло по разным причинам, "во многом не зависящим от Венесуэлы и Беларуси". "Но потенциал двух стран позволяет значительно нарастить наши отношения, в том числе в экономике и торговле. Вы знаете мой характер и характер Николаса: мы это сделаем. Это уже будет заметно в течение ближайших двух лет, а за пять лет мы постараемся снять проблемы, которые существуют", - заявил глава белорусского государства.

Дорожную карту сотрудничества Беларуси и Венесуэлы планируется принять уже в ноябре на заседании совместной комиссии, рассказал белорусский лидер.

В целом же, по словам Александра Лукашенко, в любом государстве имеются свои проблемы, но власть может их решить за счет железной воли и решимости, которые у Николаса Мадуро имеются. Глава Беларуси пообещал быть на этом пути вместе с руководством Венесуэлы и выразил уверенность, что "мы вместе решим те проблемы, которые сегодня есть, потому что знаем, как это делать и в каком направлении двигаться".