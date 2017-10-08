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05. 10. 2017

Лукашенко обещает скачок в отношениях с Венесуэлой в течение 2 лет

Александр Лукашенко Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко полон решимости вывести экспортно-импортные связи Беларуси и Венесуэлы на прежний уровень в ближайшие годы. Об этом белорусский лидер заявил 5 октября по итогам переговоров в Минске с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

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Падение товарооборота Беларуси и Венесуэлы, по словам Александра Лукашенко, произошло по разным причинам, "во многом не зависящим от Венесуэлы и Беларуси". "Но потенциал двух стран позволяет значительно нарастить наши отношения, в том числе в экономике и торговле. Вы знаете мой характер и характер Николаса: мы это сделаем. Это уже будет заметно в течение ближайших двух лет, а за пять лет мы постараемся снять проблемы, которые существуют", - заявил глава белорусского государства.
 
Дорожную карту сотрудничества Беларуси и Венесуэлы планируется принять уже в ноябре на заседании совместной комиссии, рассказал белорусский лидер.
 
В целом же, по словам Александра Лукашенко, в любом государстве имеются свои проблемы, но власть может их решить за счет железной воли и решимости, которые у Николаса Мадуро имеются. Глава Беларуси пообещал быть на этом пути вместе с руководством Венесуэлы и выразил уверенность, что "мы вместе решим те проблемы, которые сегодня есть, потому что знаем, как это делать и в каком направлении двигаться".
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