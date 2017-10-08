Белорусы Super Besse и Mustelide выступят в Будапеште

15-17 ноября в Будапеште состоится второй международный фестиваль Budapest Showcase Hub (BUSH) – главный шоукейс-фестиваль Венгрии и один из основных в Центральной и Восточной Европе. Беларусь на мероприятии будет представлена впервые.

В фестивале примут участие 33 артиста из 14 стран Европы, а также более 250 профессионалов музыкального бизнеса. Отбор артистов на мероприятие проходит не совсем привычным образом. В первом туре организаторы попросили около 20 белорусских журналистов и промоутеров назвать по 5 наиболее «экспортных» на их взгляд белорусских артистов. Во втором туре полученный топ-5 был поставлен на голосование журналистов и промоутеров из других стран, которые сделали финальный выбор в пользу инди-рокеров Super Besse и инди-поп проекта Mustelide.

– За последние несколько лет усилиями проекта Experty.by современная белорусская музыка получила заметное присутствие на международных шоукейс-фестивалях и конференциях. Мы уверены в потенциале выбранных белорусских артистов и будем рады представить их специалистам из разных стран и венгерской публике, – говорит Ренато Хорват, один из организаторов Budapest Showcase Hub.

Оба белорусских артиста выступают на фестивале в четверг 16 ноября. Билет на один день концертов стоит 8 евро. Билет на профессиональную конференцию и все концерты стоит 99 евро и включает доступ к базе контактов всех участников фестиваля и конференции. Программа мероприятия и билеты на сайте www.budapestshowcasehub.com

До 1 ноября белорусские артисты могут бесплатно подать заявку на участие в музыкальной программе крупнейшего в Восточной и Северной Европе шоукейс-фестиваля Tallinn Music Week, который пройдет со 2 по 8 апреля 2018. Также в продаже билеты на концерты и профессиональную конференцию. Подробно обо всех вариантах участия на сайте Experty.by.