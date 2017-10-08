Дожди будут идти в Беларуси все выходные

В Беларуси в пятницу, 6 октября, на большей части территории ожидаются дожди. Ветер западный порывистый, по южной половине страны сильный порывистый. Максимальная температура воздуха во второй половине дня +7..+13°C.

В Минске будет облачно с прояснениями. Утром дождь, днем кратковременный дождь (вероятность осадков более 90%). Ветер западный порывистый. Максимальная температура воздуха в середине дня составит +8..+10°C, сообщает Белгидрометцентр.

В субботу, 7 октября, погоду обусловят неустойчивые воздушные массы, поступающиеся с Балтийского моря. Сохранится неустойчивая погода. Преимущественной по северо-западной половине республики пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, максимальная днем +8..+14°С.

В ночь на воскресенье ночью республика будет находиться в поле пониженного давления, днем скажется влияние атмосферных фронтов. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части страны дожди. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +7..+13°С.