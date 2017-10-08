Сборные Германии и Англии досрочно вышли на ЧМ-2018 по футболу

Сборные Англии и Германии досрочно обеспечили себе путевки на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Англичане набрали в своей группе С 23 очка и перед последним туром стали недосягаемыми для соперников.
В четверг, 5 октября, сборная Англии принимала на "Уэмбли" команду Словении. Большую часть матча словенцы, приехавшие за ничьей, спокойно отражали атаки англичан, но на четвертой добавленной минуте Кейн все-таки ускользнул от зенитовца Мевли и забил долгожданный гол.
А сборная Германии стала недосягаемой для конкурентов в группе C после гостевой победы над Северной Ирландией (3:1). Их соперник гарантировал себе вторую строчку и будет ждать плей-офф отборочного турнира.
Таким образом, список команд, которые уже квалифицировались на ЧМ-2018 теперь выглядит так: Россия, (страна-хозяйка), Бразилия (Южная Америка), Мексика (Северная Америка), Бельгия (Европа), Германия (Европа), Англия (Европа), Иран (Азия), Япония (Азия), Саудовская Аравия (Азия).
Сборная Беларуси, выступающая в группе А, уже потеряла все шансы на выход в финальную часть ЧМ. В субботу, 7 октября, Беларусь примет на "Борисов-Арене" Голландию, а последний свой матч в этом отборочном цикле сыграет с Францией 10 октября.
Положение команд в группе А:
|Команда
|Игры
|Очки
|1. Франция
|8
|17
|2. Швеция
|8
|16
|3. Голландия
|8
|13
|4. Болгария
|8
|12
|5. Люксембург
|8
|5
|6. Беларусь
|8
|5
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