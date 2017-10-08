Сборные Германии и Англии досрочно вышли на ЧМ-2018 по футболу

Сборные Англии и Германии досрочно обеспечили себе путевки на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Англичане набрали в своей группе С 23 очка и перед последним туром стали недосягаемыми для соперников.

В четверг, 5 октября, сборная Англии принимала на "Уэмбли" команду Словении. Большую часть матча словенцы, приехавшие за ничьей, спокойно отражали атаки англичан, но на четвертой добавленной минуте Кейн все-таки ускользнул от зенитовца Мевли и забил долгожданный гол.

А сборная Германии стала недосягаемой для конкурентов в группе C после гостевой победы над Северной Ирландией (3:1). Их соперник гарантировал себе вторую строчку и будет ждать плей-офф отборочного турнира.

Таким образом, список команд, которые уже квалифицировались на ЧМ-2018 теперь выглядит так: Россия, (страна-хозяйка), Бразилия (Южная Америка), Мексика (Северная Америка), Бельгия (Европа), Германия (Европа), Англия (Европа), Иран (Азия), Япония (Азия), Саудовская Аравия (Азия).

Сборная Беларуси, выступающая в группе А, уже потеряла все шансы на выход в финальную часть ЧМ. В субботу, 7 октября, Беларусь примет на "Борисов-Арене" Голландию, а последний свой матч в этом отборочном цикле сыграет с Францией 10 октября.

Положение команд в группе А: