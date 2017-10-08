Нацбанк: ЗВР Беларуси превысили 7,2 млрд долларов

Золотовалютные резервы Беларуси увеличились за сентябрь на 273,1 млн долларов и составили на октября 7,266 млрд долларов в эквиваленте. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщили в Национальном банке. С начала года ЗВР выросли почти на 2,34 млрд долларов.

В сентябре международные резервы Беларуси увеличились за счет поступления в бюджет российского кредита и взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также за счет роста цен на золото и продажи Нацбанком валютных облигаций, проинформировали в главном банке страны.

Негативное влияние на состояние ЗВР оказало погашение Беларусью обязательств в валюте перед кредиторами на сумму около 450 млн долларов, рассказали в Нацбанке.