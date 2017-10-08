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06. 10. 2017

Отопление в жилых домах в Минске начнут подключать после выходных

В пятницу, 6 октября, стало известно, когда в Минске начнут подключать отопление в жилых домах. Как сообщил на совещании в Мингорисполкоме начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Игорь Тур, произойдет это на следующей неделе.

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Отопление в Беларуси включают поэтапно. Сначала подключают детсады, больницы, школы и другие соцобъекты, затем жилой фонд, после чего в последнюю очередь топить начинают в административных и производственных помещениях. В соцобъектах отопление включили по всей Беларуси с 3 октября, а с 5 октября в Витебске начали давать тепло и в жилые дома.

По материалам БелТА

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