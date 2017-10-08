Не в глаз, но в бровь. Житель Ошмян обстрелял девушек из пневматики за невнимание

Чуть не лишилась глаза жительница Ошмян, отказавшись ответить на знаки внимания со стороны знакомого молодого человека. В отместку за невнимание молодой человек обстрелял ее с подругой из пневматического пистолета, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

По словам официального представителя УВД Игоря Белозерова, инцидент произошел возле общежития, где жили девушки. Они вышли на крыльцо, а вскоре туда подъехал автомобиль, и парень из машины, который знал одну из студенток, попросил их подойти.

Получив отказ, молодой человек выстрелил несколько раз по девушкам из пневматического пистолета и попал одной из них в бровь, а другой – в руку, после чего уехал.

Милиция нашла хулигана, им оказался парень 1999 года рождения. По его словам, стал стрелять из-за того, что она отказалась подойти к автомобилю. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.