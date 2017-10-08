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06. 10. 2017

Начался снос аэропорта "Минск-1"

Здание аэровокзала аэропорта "Минск-1" Источник фото: Радыё Рацыя

В Минске начался снос аэропорта "Минк-1" на улице Аэродромной. Там уже снято все навигационное оборудование, а скоро начнется снос взлетно-посадочной полосы. На месте аэропорта сербская компания с американским капиталом "Дана Астра" планирует построить небоскребы.

По изначальным планам, на месте аэропорта "Минск-1" должен был появиться деловой район "Минск-Сити". Строить его в 2007 году вызвалась российская компания "Итера", но в 2012 году отказалась от своих планов из-за финансовой нецелесообразности проекта.

В 2015 году "стройку века" передали компании "Дана Астра", и в конце года президенты Беларуси и Сербии заложили капсулу в знак начала строительства комплекса "Минск-Мир". Сейчас "Дана Астра" строит жилые дома на улице Аэродромной и ждет сноса аэропорта и выноса за пределы города авиаремонтного завода.

По материалам Радыё "Рацыя"

 

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