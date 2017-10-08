Начался снос аэропорта "Минск-1"

По изначальным планам, на месте аэропорта "Минск-1" должен был появиться деловой район "Минск-Сити". Строить его в 2007 году вызвалась российская компания "Итера", но в 2012 году отказалась от своих планов из-за финансовой нецелесообразности проекта.

В 2015 году "стройку века" передали компании "Дана Астра", и в конце года президенты Беларуси и Сербии заложили капсулу в знак начала строительства комплекса "Минск-Мир". Сейчас "Дана Астра" строит жилые дома на улице Аэродромной и ждет сноса аэропорта и выноса за пределы города авиаремонтного завода.

По материалам Радыё "Рацыя"