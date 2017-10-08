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06. 10. 2017

Что белорусы искали в интернете в сентябре

Яндекс изучил, какие темы сильнее всего "взлетели" в Беларуси в сентябре – темы, которые белорусские пользователи особенно много искали в интернете. С началом осени белорусы все чаще ищут готовые домашние задания, переводчики и литературу для подготовки к школьным урокам, спрашивают про виды грибов, а также узнают о новинках кино и следят за новостями.

Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске Яндекса в сентябре:

  1. Школьная программа и готовые домашние задания (примеры запросов: [решебник по алгебре 8 класс], [літоўскі хутарок], [слово о полку игореве читать краткое содержание]).
  2. Виды грибов (примеры запросов: [съедобные грибы фото и описание], [маслята], [польский боровик])
  3. Поиски мальчика в Беловежской пуще
  4. Заготовки на зиму (искали рецепты маринования грибов, приготовления грибной икры и так далее)
  5. Континентальная хоккейная лига (турнирная таблица, расписание матчей)
  6. День учителя (поздравления, песни, стихи)
  7. Ураган "Ирма" в США
  8. iPhone 8 (фотографии, презентация, цена, характеристики)
  9. Ленинград – "Ч.П.Х"
  10. День города Минска

Топ-3 персон, о которых белорусы спрашивали в сентябре:

  1. Стелла Барановская (в связи со смертью актрисы)
  2. Наталья Юнникова (в связи со смертью актрисы)
  3. Егор Клинаев (в связи со смертью актера)

Топ-3 премьер фильмов, которыми белорусы интересовались в сентябре:

  1. Премьера фильма "Оно"
  2. Премьера фильма "Гоголь. Начало"
  3. Премьера фильма "Напарник"

Речь не о самых популярных запросах к Яндексу из Беларуси вообще (этот список почти не меняется даже из года в год), а о темах, которые внезапно стали особенно много искать, на которые стали задавать много разных запросов. Именно такие темы лучше всего отражают, чем пользователи интернета живут прямо сейчас, чем больше всего интересуются и о чем беспокоятся.

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