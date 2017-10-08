Что белорусы искали в интернете в сентябре

Яндекс изучил, какие темы сильнее всего "взлетели" в Беларуси в сентябре – темы, которые белорусские пользователи особенно много искали в интернете. С началом осени белорусы все чаще ищут готовые домашние задания, переводчики и литературу для подготовки к школьным урокам, спрашивают про виды грибов, а также узнают о новинках кино и следят за новостями.

Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске Яндекса в сентябре:

Школьная программа и готовые домашние задания (примеры запросов: [решебник по алгебре 8 класс], [літоўскі хутарок], [слово о полку игореве читать краткое содержание]). Виды грибов (примеры запросов: [съедобные грибы фото и описание], [маслята], [польский боровик]) Поиски мальчика в Беловежской пуще Заготовки на зиму (искали рецепты маринования грибов, приготовления грибной икры и так далее) Континентальная хоккейная лига (турнирная таблица, расписание матчей) День учителя (поздравления, песни, стихи) Ураган "Ирма" в США iPhone 8 (фотографии, презентация, цена, характеристики) Ленинград – "Ч.П.Х" День города Минска

Топ-3 персон, о которых белорусы спрашивали в сентябре:

Стелла Барановская (в связи со смертью актрисы) Наталья Юнникова (в связи со смертью актрисы) Егор Клинаев (в связи со смертью актера)

Топ-3 премьер фильмов, которыми белорусы интересовались в сентябре:

Премьера фильма "Оно" Премьера фильма "Гоголь. Начало" Премьера фильма "Напарник"

Речь не о самых популярных запросах к Яндексу из Беларуси вообще (этот список почти не меняется даже из года в год), а о темах, которые внезапно стали особенно много искать, на которые стали задавать много разных запросов. Именно такие темы лучше всего отражают, чем пользователи интернета живут прямо сейчас, чем больше всего интересуются и о чем беспокоятся.