Пропавший 10-летний Максим Мархалюк объявлен в международный розыск

Следственный комитет Беларуси объявил в международный розыск пропавшего 16 сентября в Беловежской пуще 10-летнего мальчика Максима Мархалюка. Об этом сообщил 6 октября начальник отдела информации СК Сергей Кабакович.

Он сообщил, что следствие отрабатывает все версии исчезновения ребенка, а расследованием занимается управление СК по Гродненской области.

Как передавал Телеграф, на днях стало известно, что в Польше видели похожего на Максима Мархалюка мальчика, который тайком пробрался в кабину дальнобойщика. Однако впоследствии по фотографии водитель не опознал в ребенке Максима.