Лукашенко поручил повысить качество местных дорог

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 6 октября, что качество местных дорог необходимо повысить до уровня республиканских. Соответствующее поручение чиновникам глава государства дал во время рабочей поездки в Слуцкий район.

На встрече президента с руководством Минской области было отмечено, что в Беларуси планируется в течение ближайших трех лет реконструировать с применением новых технологий около 7 тыс. местных дорог.

По словам Александра Лукашенко, это означает, в том числе, и то, что дорожникам понадобится новая техника, а значит промышленности нужно расширять линейку дорожно-строительных машин. "Пусть начинают. У нас огромная сеть дорог, ее надо приводить в порядок. Если мы будем все время покупать импортные машины, зачем тогда наше автомобилестроение?" - сказал глава государства.