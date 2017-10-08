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06. 10. 2017

Макей: срок безвизового въезда иностранцев в Беларусь увеличится

Источник фото: МИД Беларуси

Министерство иностранных дел ведет работу по увеличению срока безвизового пребывания иностранцев в Беларуси, заявил 6 октября глава МИД Беларуси Владимир Макей. Он сообщил, что у МИДа есть и другие идеи по облегчению въезда в Беларусь иностранцам, однако какие именно, не уточнил.

Вместе с тем Владимир Макей посетовал, что у подобных предложений есть не только сторонники, но и противники, которые опасаются роста в Беларуси негативных являений из-за роста террористической угрозы по всему миру и международной преступности, передает БелТА.

"Мы очень четко пытаемся проработать все аспекты, в том числе по противодействию подобного рода явлениям. Но в целом я убежден, что мы пойдем на дальнейшее расширение срока безвизового пребывания иностранных граждан у нас в стране", - сказал глава МИД Беларуси в заключительном слове на конференции почетных консулов РБ.
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