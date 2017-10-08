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06. 10. 2017

В Москве "заминировали" более 60 зданий

В Москве в пятницу, 6 октября, в полицию поступило сообщение об угрозах взрыва в торговых центрах Океания, ИКЕА Теплый Стан, Хорошо, Мега Белая дача и в Московском авиационном институте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что общее число "заминированных" в пятницу зданий в Москве превысило 60. Во всех зданиях провели эвакуацию. Угроза взрыва не подтвердилась.

Напомним, в разных городах России с 10 сентября происходят массовые эвакуации людей из-за анонимных звонков о заложенных бомбах. При этом некоторые СМИ сообщали, что пранкер "Лексус" обвинил Украину в телефонной атаке на Россию.

В четверг, 5 октября, в России заявили, что ФСБ вычислила лжеминеров.

Источник: korrespondent.net

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