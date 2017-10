Названы лучшие песни для хорошего настроения

Музыкальное издание NME составило список из 10 лучших композиций для хорошего настроения к международному дню улыбки. Рейтинг опубликован на сайте журнала в пятницу, 6 октября.

На первой строчке оказалась песня группы 1960-х годов All Night Workers под названием "Why Don't You Smile Now?". Второе место в рейтинге занял трек "Sunny Sunday Smile" основателей шугейзинга My Bloody Valentine. Замыкает тройку "A Certain Smile" шотландского крунера Джонни Мэтиса.

В список также вошли песни "Make Me Smile (Come Up And See Me)" группы Cockney Rebel, "The Shadow Of My Smile" Марвина Гэя, "I Love Your Smile" певицы Шанис, "Smile Away" Пола Маккартни, "Switchblade Smiles" коллектива Kasabian и треки с названием "Smile" Лили Аллен и Нэта Кинга Коула.

Источник: Lenta.ru